Diego Armando Maradona es atacado por cuidar su salud; explota en redes sociales

Argentina.- Diego Maradona ha sido objeto de grandes críticas después de haber aparecido públicamente con una visera facial un tanto peculiar en un intento por protegerse de contraer el coronavirus durante el amistoso entre el Gimnasia y el Esgrima.

El miércoles, el director técnico del Gimnasia llegó para su encuentro con una enorme mascarilla transparente que cubría la parte superior de su cabeza hasta más allá de la barbilla.

La leyenda argentina tenía a su hijo de siete años Diego Fernando junto a él en la línea de banda, y él también tomó precauciones similares contra el virus mortal.

Las imágenes del hombre de 59 años fueron comparadas por muchos en las redes sociales con el personaje de ficción Buzz Lightyear de la franquicia de películas de Toy Story.

En las redes sociales, tanto aficionados como periodistas criticaron fuertemente la indumentaria de protección que este hombre que en la década de los 80's llevó a Argentina a ganar la copa del mundo.

???? ?? returns with a pre season game between San Lorenzo and Diego Maradona´s Gimnasia.



I don´t think I need to emphasize that Diego is taking ZERO risks con la Covid



(via @TNTSportsLA)pic.twitter.com/uK1aelFgE6