Diego Alonso se dice listo para dirigir en la MLS

Diego Alonso, exdirector técnico de los Rayados del Monterrey compartió su emoción de dirigir al Inter Miami CF de la Major League Soccer de Estados Unidos.

'Estoy preparándome para esta competencia, nos vemos pronto', escribió el estratega en su cuenta de Twitter.

Fue el pasado 30 de diciembre cuando Alonso también fue recibido a través de una publicación del twitter oficial de la MLS.

En su paso por México, Diego Alonso consiguió el Torneo Clausura 2016 con Pachuca, así como la Liga de Campeones de la CONCACAF con Rayados en 2019.

Hi @MLS It´s fantastic to compete in this league I am preparing for the challenge See you soon!!! Hola @MLS Es fantástico competir en esta liga Estoy preparándome para el reto Nos vemos pronto!!! https://t.co/yVFOfJKaZ3

Muchas gracias por la bienvenida!!!

Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de @InterMiamiCF



Thank you very much for the welcome!!!

I´m very excited and proud to be part of @InterMiamiCF https://t.co/A9H6oKIoY8