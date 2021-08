'Con Garra' Los tigres tienen su día de medios

Por los tiempos de pandemia, parecía una especia en peligro de extinción. Hablamos de los ‘Días de Medios’, pero ayer jueves por la tarde, los Tigres de la ‘U’ de Nuevo León se aventuraron a organizar uno, cumpliendo con todos los protocolos de salud para evitar líos posteriores.

A las 17:00 horas en punto inició el evento en el cual estuvieron presentes, por parte de Tigres Femenil, Cecilia Santiago, María Sánchez, Cristina Ferral, Stefany Ferrer, Liliana Mercado y la habilidosa Jackie Ovalle.

Por el lado de los varones se hicieron presentes Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Javier Aquino, Carlos González, Juan Pablo Vigón y Francisco Venegas.

Así mismo, Miguel Herrera y Roberto Medina, estrategas de varones y damas respectivamente, también asistieron, al igual que el nuevo director de fuerzas básicas, Juan Carlos Ortega.

Pero veamos la parte medular de lo que las y los protagonistas dijeron:

“Yo me siento una estrella igual aunque no participe en el partido (MLS Vs. Liga MX), de todas maneras me preparo por si las dudas, hay que estar listo”, comentó Nahuel Guzmán.