Desea Carolina Jaramillo una final contra Tigres

GUADALAJARA.- La mexicana Carolina Jaramillo, delantera de las Chivas de Guadalajara, señaló este jueves que llega al equipo para sumar un tercer campeonato a su carrera, ahora con la camiseta rojiblanca.

"Por eso vine a Chivas, sé que Chivas representa mucho, representa llegar a liguilla y pelear por qué no en una final, yo sí me veo en una final y me gustaría una final Tigres contra Chivas", señaló la jugadora en videoconferencia de prensa.

Tras un exitoso paso por los Tigres UANL, con los que se consolidó como goleadora, Jaramillo llega al Guadalajara como del tercer refuerzo para el torneo Apertura 2020, tras la salida de Rubí Soto, quien fichó por el Villarreal del fútbol español.

La delantera de 26 años, originaria de Tijuana, reconoció el talento de Soto y pidió no hacer comparaciones con la delantera, máxima goleadora de la división femenina del Guadalajara.

"Yo no me comparo con nadie, cada quien va sumando su granito de arena y por qué no irnos superando primero a nosotros mismos, sin comparar a nadie, pero es grato saber que Rubí salió de un club muy grande", afirmó.

Jaramillo jugó con las Xolas en la Women's Premier Soccer League de Estados Unidos en 2013 y tres años después fue la primera mujer en participar en la Major Arena Soccer League, el circuito más importante de fútbol rápido en la Unión Americana, con el Atlético Baja.

En 2017 regresó a México para disputar la Copa MX Femenil con las Xolas y desde el torneo inaugural de la liga femenina en primera división formó parte del plantel de Tigres, con el cual fue campeona en los torneos Clausura 2018 y 2019.

La jugadora se dijo confiada de hacer un buen papel y adaptarse rápido a la forma de juego del equipo, pues conoce la manera de trabajar del técnico, Ramón Villa.

"Vengo de Tigres y conozco muy bien a 'Chito', como trabaja. Es exigente, ahorita llevo dos entrenamientos y es un poco diferente, son cosas que me voy dando cuenta que me van a ayudar a llegar al nivel que estoy acostumbrada", aseguró.

Tras la pausa de tres meses en el fútbol mexicano por la cancelación del Clausura 2020 para frenar los contagios de la COVID-19, la atacante afirma que se encuentra en buen nivel físico pues mantuvo el entrenamiento en casa.

"No dejé de entrenarme cuando se supo que ya no iba a haber liga, entrenaba en casa, no es lo mismo que entrenar en el campo y ahora no me he sentido cansada en los entrenamientos", explicó.

Jaramillo ya se incorporó a los entrenamientos que el plantel realiza en el club de San Rafael como preparación para el torneo que dará inicio el 24 de julio.