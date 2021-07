Automovilismo, futbol soccer y béisbol en el mundo dicen adiós al cubrebocas

Fórmula 1, Euro 2020 y Grandes Ligas no exigen a sus aficionados portar las mascarillas en los eventos deportivos

En el béisbol de las Grandes Ligas, los Rangers de Texas de la Liga Americana ya no piden a sus aficionados usar cubrebocas en el Globe Life Field Stadium.

Los 132,000 aficionados que acudieron el fin de semana pasado al Red Bull Ring, en Estiria, Austria, para el Gran Premio de Austria, en la Fecha 9 de la temporada 2021 del automovilismo de la Fórmula Uno, forman parte de la lista de eventos deportivos donde los espectadores ya no utilizan cubrebocas.

Otro evento que ya tuvo fans sin cubrebocas fue el partido en Budapest entre Hungría y Portugal, en la fase de grupos de la Euro 2020 de futbol soccer, donde 62,215 seguidores acudieron al Estadio Ferenc Puskas sin cubrebocas para presenciar este encuentros.

Mientras que en el béisbol de las Grandes Ligas, los Rangers de Texas de la Liga Americana ya no piden a sus aficionados usar cubrebocas en el Globe Life Field Stadium (con capacidad para 40,300 aficionados) de Arlington, Texas. El estadio del equipo de Texas ha estado operando al 100% de su capacidad toda la temporada 2021 del rey de los deportes de la gran carpa.

Ellos ponen el ejemplo: Se quitan el cubrebocas

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1 - Temporada 2021

Gran Premio de Austria

Red Bull Ring, en Estiria, Austria

Del viernes 2 al domingo 4 de julio

Estiria, Austria.- " ¡Camp e ones, Camp e ones!", l as gradas del Red Bull Ring rugían ante el triunfo de l piloto de Países Bajos, Max Verstappen. Gritos con su pole position , fiesta mayor con la caída este fin de semana de l volante británico Lewis Hamilton. Campings llenos, actuaciones musicales, mascarillas inexistentes... 132,000 personas en tres días.

FUTBOL SOCCER

Euro 2020

Fase de Grupos

Jornada 1: Hungría Vs. Portugal

Estadio Ferenc Puskas, en Budapest, Hungría

Martes 15 de junio de 2021

Budapest, Hungría.- Lleno luce el Puskas Arena con aforo máximo y sin uso de cubrebocas obligatorio en la Euro 2020 . Un total de 67, 000 personas presencial en partido Hungría-Portugal . El estadio, que lleva el nombre del histórico goleador de la selección húngara y española, es la única sede de la Eurocopa que permite el aforo máximo.

BÉISBOL

Grandes Ligas

Temporada 2021

Rangers de Texas

Globe Life Field Stadium, Arlington, Texas

Los Rangers de Texas anunciaron que los aficionados ya no tendrán que usar cubrebocas en el Globe Life Field para los juegos en casa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que las cubiertas faciales ya no son necesarias en interiores o exteriores para personas completamente vacunadas.

Los Rangers y sus afiliados no requerirán prueba de vacunación. Las Grandes Ligas informaron a los 30 equipos que se eliminó su política de exigir que los asistentes a los estadios que se cubrieran el rostro y que la liga cedería los protocolos a las autoridades estatales y locales.