Denver vs Lakers: Duelo de playoffs adelantado

Los playoffs están a la vuelta de la esquina, y la temporada regular está en su punto climático: algunos equipos, aunque matemáticamente tienen posibilidades, ya se saben eliminados, mientras que otros ya están pensando en la postemporada.

Tal es el caso de los Denver Nuggets y Los Angeles Lakers, tercero y sexto en el Oeste respectivamente, por lo que hoy por hoy, están emparejados en la llave de los playoffs.

Si terminara hoy la temporada regular, los de Colorado y los angelinos se verían las caras en la serie, pero por lo pronto nos ofrecerán esta noche una probada de lo que podríamos ver en un par de semanas, si es que finalmente terminan enfrentados en postemporada.

