Denver no gana de visita: en Chicago, los Bulls quieren mandar

Los Denver Nuggets han caído en seis de sus últimos ocho juegos en calidad de visitante, y la situación se les complica cuando enfrenten hoy en Chicago a los Bulls, que vienen heridos de una derrota frente a los Suns de Phoenix.

Los de Colorado apenas lograron un segundo triunfo (dentro de sus últimos ocho duelos) como visitantes el pasado sábado ante el Oklahoma City Thunder 126-96.

Jamal Murray está en plan grande, pues en ese partido logró 26 puntos, y alcanzó un promedio de 21.6 en lo que va de temporada.

Another game, another 22+ point performance from @BeMore27 ??



