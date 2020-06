Demostrar potencial felino, el reto de Katty Martínez y Tigres Femenil

Monterrey.- Aunque reconoció desconocer el tema, la jugadora de Tigres Femenil, Katty Martínez, aseveró que deben alzar la voz y buscar lo justo para todas.

"Lo de Morelia es una situación muy difícil, las jugadoras debemos de ser solidarias y de alzar la voz, pero desconozco el tema y por eso no he mencionado nada, a la mejor debo conocer un poco más para alzar la voz y que se haga lo justo para todos y un acuerdo para ellas", dijo la playera 10 del conjunto que dirige el estratega mexicano Roberto Medina.

La goleadora felina, también habló en conferencia de prensa virtual, sobre su equipo, y reconoció, tienen una ´espinita´ y explicó el por qué de ello.

Con respecto al COVID19, reveló que las jugadoras felinas no han sido sometidas a exámenes médicos.

"No hemos tenido ninguna prueba, gracias a Dios yo me he sentido muy bien y mis compañeras también porque no ha habido reporte de ninguna, y comenzamos nuestra pretemporada desde casa, regresamos a los entrenamientos por zoom y ya nos mantenemos activas otra vez", puntualizó la goleadora del conjunto auriazul.