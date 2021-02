Delantero de León jugó la final con covid, metió dos gol

Durante una entrevista con un medio argentino, el futbolista dijo que jugó la Final del Guardianes 2020 con "el bicho", pero no supo que estaba contagiado hasta el siguiente día, cuando se tuvo que realizar un examen para viajar a su tierra natal.

"Jugué la segunda final, sin saberlo...al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho".

Cabe mencionar que tras este partido no se dio a conocer sobre una situación de contagios masivos en algunas de las dos instituciones y hasta el momento, ninguno de los dos clubes o incluso los responsables de la Liga MX se han pronunciado al respecto.

"Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal. Si informan con mentiras, hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más si no tienen pruebas para acusarme".

"¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con covid contra América? Es un tema delicado, detalló el argentino.