Simona Halep celebra cumpleaños con triunfo en Francia

FRANCIA.- La máxima cabeza de serie Simona Halep ganó 10 juegos consecutivos rumbo a la victoria ayer domingo 6-4, 6-0 a Sara Sorribes Tormo para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Francia y extender a 15 su racha de victorias.

Halep ganó en el día que cumplió 29 años, pero sin planes para celebrar mucho por la noche. La pandemia de coronavirus tiene a los tenistas encerrados en la burbuja de bioseguridad de sus hoteles.

"Es realmente especial jugar en Roland Garros en mi cumpleaños", dijo la rumana. "No se puede celebrar demasiado porque tengo que estar en la habitación, por lo que haré el brindis con una botella de agua".

Con gruesas mallas negras y una camiseta rosada de mangas largas para mitigar el frío en la cancha Philippe Chatrier, la campeona de la edición de 2018 acumuló numerosos errores de forzados y se encontró perdiendo 4-2.

Pero no tardó en enchufarse, llevándose el primer set sin ceder puntos en un juego con su saque. Sentenció la victoria con su primera bola para partido cuando su rival española mandó afuera una devolución de derecha.

Halep es la segunda del ránking mundial, pero es la máxima preclasificada en Roland Garrios debido a que la campeona defensora Ash Barty decidió no venir a París debido a la situación por el coronavirus. Desde que el tenis se reanudó, Halep ha estado intocable, consagrándose en los torneos de Praga y Roma. Su racha de victorias — interrumpida por la pandemia — se remonta a febrero.

Halep no fue la única que tuvo que lidiar con el frío del otoño parisino.

En la pista Suzanne Lenglen, la subcampeona del US Open Victoria Azarenka se encontró con condiciones totalmente distintas a las de Flushing Meadows recién hace dos semanas.

La décima cabeza de serie se quejó cuando no se dio la orden inmediata para que ella y su rival Danka Kovinic regresasen al vestuario durante la interrupción por lluvia.

"Me voy a congelar", dijo la bielorrusa. "No. No voy a estar esperando unos minutos porque tengo frío. Son ocho grados, ocho grados. Vivo en Florida. Estoy acostumbrada al calor".