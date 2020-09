David López lanzará rectas en colegial; recibe beca para estudiar y jugar béisbol

Monterrey.- En su camino a Grandes Ligas, el lanzador mexicano David López recibió una beca para estudiar y jugar beisbol colegial en la Wharton Junior College para la temporada 2020-2021.

López, de 17 años y quien actualmente juega en nivel high school con Sharyland Pioneer, en Hidalgo, Texas, es considerado un fuerte prospecto para el draft colegial de Ligas Mayores a realizarse en junio del próximo año.

El jugador apodado "El Matador" es hijo de padres nuevoleoneses, pero nacido en Reynosa; en su infancia defendió los colores de la Liga Pequeña Treviño Kelly en todas las categorías.

"Me alegro de anunciar que continuaré con mi carrera académica y atlética en la universidad del condado de Wharton, me gustaría agradecer a toda mi familia y entrenadores que me han apoyado en el proceso", posteó López en sus redes sociales.

Después de analizar un gran número de ofertas recibidas de parte de universidades estadounidenses, López se decidió por Wharton Junior College, por el interés de su programa y el desarrollo de jugadores en los últimos años.

López, quien empezó a jugar beisbol a los seis años, cuenta con tres Campeonatos nacionales en Ligas Pequeñas, en las categorías Moyote y PeeWee.

Representó a México en el Campeonato Latinoamericano Ecuador 2014, donde los tricolores terminaron en la tercera posición; fue subcampeón en la Colt World Series del año pasado, donde fue nombrado como el mejor pitcher del torneo.

Es Pitcher del Año 2020 en Sharyland Pioneer y pertenece al equipo "Canes", actualmente ranqueado número uno en Estados Unidos.

López se preparó para participar en el Wilson Premier Classic, que inició ayer martes y finaliza el viernes en Atlanta, y en octubre en el Perfect Game Fall Classic.