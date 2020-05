Daniel Ricciardo sustituirá a Carlos Sainz en McLaren desde 2021

Ricciardo, nacido hace 30 años en Perth, ficha por varios años y será el compañero del británico Lando Norris, de 20 y que en 2020 cumple su segundo año con McLaren. Se espera que Sainz pase a las filas de Ferrari. El madrileño dejará el equipo al final de la temporada 2020 después de dos años.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ??



