´Dame Time´ Lillard guía a Portland al triunfo frente a Philadelphia

El duelo más atractivo de la noche del jueves en la NBA se lo llevaron los Portland Trail Blazers, que guiados por Damian Lillard, derrotaron a los Philadelphia 76ers 118-114.

´Dame Time´ logró su cuarto partido anotando 30 puntos, en los últimos cinco compromisos; por su parte Carmelo Anthony, saltando desde el banquillo, también tuvo una noche muy productiva, anotando 24 puntos, de los cuales 16 fueron en el tercer cuarto.

back to back to back



11 in the 4th for @carmeloanthony! pic.twitter.com/xcB3Q0SZh8