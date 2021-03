Dak Prescott recibe nuevo contrato por 160 mdd con los Vaqueros de Dallas

Dak Prescott y los Vaqueros de Dallas llegaron a un acuerdo para extender por cuatro años más su relación laboral, además de asegurarle 160 millones de dólares al jugador.

El quarterback titular de los texanos percibirá 75 millones en el primer año de su nuevo contrato, además que estará blindado y el equipo no podrá quitarle la etiqueta de jugador franquicia ni cambiarlo de club.

Cowboys agree to terms on new contract with QB Dak Prescott. pic.twitter.com/cdIjchiHGC