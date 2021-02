Cristiano Ronaldo se auto regala 'juguetito' de ocho mde

Hace unos días Cristiano Ronaldo compartió en sus redes con sus fans un ´pequeño´ detalle que se auto regalo por haber conquistado nuevamente la liga italiana, con el Juventus.

´El Comandante´ se compró un Bugatt Bugatti Centodieci, valuado en aproximadamente ocho millones de dólares y el cual solo habrá 10 en todo el mundo.

El diario italiano publicó: 'CR7' decidió celebrar un nuevo título con la camiseta de la Juventus y se regaló un Bugatti Centodieci, un automóvil hecho a su medida porque es una verdadera joya".

El nuevo auto, sin embargo, será entregado a principios de 2022.

¿Por qué tan caro?

Este modelo de automóvil será de los mejores en su categoría ya que contará con aproximadamente 1600 caballos de fuerza, además de un aceleración de cero a 100 kilómetros por hora en tan solo 2. 4 segundos. Es más, puede alcanzar los 360 km/h con total normalidad.

