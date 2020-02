Cory López: "Me quiero graduar y jugar profesional"

Con la mira puesta en cumplir su sueño de llegar al profesionalismo y tener logros de resonancia a nivel mundial, la joven golfista de Nuevo León, Cory López, dará un paso importante en su carrera

deportiva, en virtud de que probará suerte en Estados Unidos.

López firmó con la Universidad de Arkansas para jugar golf colegial a partir de agosto del presente año y su meta es abrirse camino para llegar a niveles como los alcanzados por las mexicanas Lorena Ochoa, Gaby López y María Fassi, a quienes admira al igual que a la sueca Anika Sörenstam.

Consciente de que será una labor difícil y que deberá dejar a su familia y seres queridos con tal de cumplir el sueño, Cory López tiene claro su objetivo y en entrevista con CRACK expresó su sentir y metas dentro de este deporte, que a continuación se plasman:

- ¿Por qué elegiste el golf?

Siempre lo jugaba, desde los tres años, toda mi familia jugaba y ellos me enseñaron casi desde que aprendí a caminar, desde que lo empecé a jugar me encantó, todo lo que es en todos los aspectos, he aprendido muchas cosas y me ha dado muchas oportunidades.

Puede interesarte...

- ¿Cuál es el objetivo principal?

Ser profesional, jugar profesional.

- ¿Qué aspecto será el clave para llegar al éxito?

La disciplina, todos los deportes sin disciplina, por más talento que tengas, no vas a llegar lejos, la disciplina te hacer ver qué es lo que tienes, lo que te falta y cómo llegar a eso.

- ¿Qué es lo que te ha dado hasta ahora el golf?

Todas las amistades que he hecho han sido muy especiales para mí, a todos los que he conocido, las oportunidades que me ha dado, gracias al golf he cumplido una de mis metas que es irme a jugar a Estados Unidos, a la Universidad y jugar golf, y ahora a seguir cumpliendo lo que quiero, a cumplir mis metas.

- ¿Cuál torneo sientes que ha marcado tu carrera?

El Nacional de Aficionadas me ha marcado, lo gané este año y el año pasado, ha sido un torneo especial para mí, es un torneo que tienes caddie y mi hermano ha estado los dos años, se ha hecho muy especial, juegas con jugadoras amateurs de universidad y te das cuenta que el nivel es grande y haberlo ganado significa mucho para mí.

Puede interesarte...

- ¿Qué te resta antes de irte a Estados Unidos?

Me queda este semestre, voy a jugar mis últimos nacionales, acabé mi gira regional, juego en verano el US Girls, si calificamos a Japón para el Mundial Juvenil, pues espero ir y empiezo en agosto la Universidad en Arkansas.

- ¿Cuál es tu meta en Arkansas?

Planeo jugar y estudiar los cuatro años para Arkansas, me quiero graduar y ya jugar profesional.

- ¿Qué es lo más complicado de ir a Arkansas?

Acostumbrarme a los cambios, son muchos los cambios, no sólo de país sino también mi familia se queda acá, me gradúo de prepa y me voy a la Universidad, es otra vida, otra comida, otro estilo de vida, es irte acostumbrando a todo eso.

- ¿Cuáles serán tus pasos a seguir?

El plan de muchas es ser la mejor del mundo, pero tengo metas a corto y mediano plazo, ahorita estoy con el ranking juvenil, acabar este semestre en primer lugar, ganarlo, ya los torneos de verano son matches, siempre es diferente, pero siempre es ganar y en la Universidad es jugar sólido, ganar los torneos y ser de las mejores en el equipo nacional.

Puede interesarte...

- ¿A quién quien admiras?

De golfistas, a Anika Sörenstam, María Fassi, Gaby López y Lorena Ochoa. Las tres mexicanas han hecho mucho en el deporte profesional, y Anika, he jugado por ella en equipos representándola y he aprendido mucho de todas ellas.

- ¿Es una responsabilidad representar a Nuevo León y a México?

Siempre es un orgullo representar a tu país, en lo que sea, saber que estás representándolo y tener los uniformes del color, la bolsa, todo el equipo, es un honor, ver cómo cada país está orgulloso de representarlos, te da esa sensación de que lo estás haciendo por tu país y no sólo por ti.

- ¿Para ti es difícil dejar atrás a la familia?

Mucho, todos mis torneos juveniles siempre me estuvieron acompañando, me ayudan a practicar, va a ser algo importante y difícil dejarlos, pero sé que siempre estarán apoyándome. Voy a estar regresando cada semestre, si Dios quiere, en verano, yo creo que en los puentes que hay en Estados Unidos, si se puede, regresar, y si pueden mis papás y mis hermanos ir a visitarme un fin de semana, también estaría padre.

Puede interesarte...