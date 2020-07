El fútbol y la crisis mundial

La crisis sanitaria que se vive a nivel mundial ha permeado en ámbitos que van más allá de la salud pública; particularmente existe un cruce de variables que poco se menciona pero cuyo impacto es de proporciones considerables: economía y deporte.

Un mundo sin fútbol





En general, los eventos masivos, tanto culturales, sociales y deportivos, han sido severamente afectados por las restricciones de movilidad y la distancia social que se han mantenido desde el inicio de la pandemia.





El fútbol se ha reactivado en países cuyas curvas de contagio han sido frenadas (aunque existe también casos donde, a pesar de las cifras en números rojos, se pretende reanudar torneos en medio de la crisis) incorporando protocolos necesarios para un mejor control, tanto en jugadores como sus familias y el personal dentro de los clubes.





Algunas ligas de fútbol ya han culminado, como la alemana, y algunas otras están a punto de terminar, como sucede en Inglaterra, Portugal, España e Italia. Francia y Holanda son ejemplos de campeonatos que se suspendieron inmediatamente tras declararse la emergencia sanitaria.

Verano oscuro





Se viene el periodo de mercado de pases, en donde los futbolistas negocian un traspaso a otros clubes, o bien, mejoras contractuales en sus actuales equipos. Sin embargo, este verano en particular, derivado de la pandemia, se vislumbra muy complicado en el tema económico, tanto para los clubes y jugadores.





Los equipos no tienen las mismas cantidades de dinero, al no tener los mismos ingresos que en condiciones normales, como para ofertar al jugador un mejor contrato, e incluso se han tenido que ver en la necesidad de reducir salarios de los protagonistas de este deporte para sanear sus cuentas, y no afectar tanto al personal que labora en otras áreas de la institución.





Los jugadores, por su parte, acostumbrados a cifras con muchos ceros, también verán sus cuentas afectadas, aunque los que mejor suerte han tenido, no han visto tan drástico el cambio entre su sueldo previo a la pandemia, y el que perciben actualmente.





Mas no es el caso para todos, especialmente cuando hablamos de futbolistas que terminaron contrato este año y que difícilmente encontrarán acomodo en otros equipos, y de lograrlo, el salario no sería el que imaginaban.

800 afectados -sólo- en Inglaterra





El Daily Mail realizó una investigación, y estima que al menos 800 jugadores de las ligas inglesas se enfrentarán a esta dura situación y su futuro está nublado de más dudas que certezas.





El portal señala que existen muchos agentes libres, pero que ante la situación económica que atraviesa el mundo, no hay espacio suficiente, por lo que muchos de ellos se verán obligados incluso a dejar el fútbol, mientras que los que consigan colocarse en algún equipo, verán una reducción salarial importante, derivada de la ley de oferta y demanda.





Por ejemplificar, un jugador de Premier League que ganaba unos 3 mil euros a la semana, ha recibido ofertas de la liga francesa que rondan los 800 euros semanales.





Esta situación se replicaría fuera de Inglaterra, y es de considerarse en países con economías menos sólidas, poniendo bajo la lupa a las ligas latinoamericanas, por ejemplo. Además que las divisiones femeniles, así com las categorías de formación y filiales recibirían el impacto con mayor fuerza.

Futuro incierto





Se ve en el panorama que entre jugadores y agentes adecuen un sistema que les permita evaluar de mejor manera si deben o no aceptar un contrato, mientras que los equipos utilizarán el Covid-19 para marcar el ritmo de las negociaciones venideras.