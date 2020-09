CONCACAF modificará Copa de Oro; estos serán los cambios

El organismo rector del fútbol regional también presentó la novedad de una fase de clasificación en la que participarán 12 países en procura de completar el lote final de 16 en su máximo torneo de selecciones.

Pero quizá el cambio más importante es el formato en las rondas definitorias a partir de los cuartos de final, en el que se darán cruces entre ambos lados opuestos de la llave, cuando en el pasado eso no ocurría. Ello abriría la puerta a un duelo entre México y Estados Unidos, las dos potencias de la confederación, antes de la final.

En las últimas ediciones recientes certamen, México y Estados Unidos quedaban automáticamente en lados opuestos de la llave.

El presidente de la CONCACAF Víctor Montagliani comentó que el nuevo formato brindará "más emoción" al torneo.

El torneo de 2021 arrancará el 10 de julio de ese año. El sorteo de grupos se realizará el 28 de septiembre.

A los 12 equipos ya clasificados a la fase de grupos se les unirá Qatar, que competirá como invitado como parte de un acuerdo de colaboración entre la CONCACAF y el país anfitrión del Mundial de 2022. Será la primera de dos participaciones de los actuales campeones de Asia.

Qatar también participará como invitado en la Copa América de 2021, que se jugará en Argentina y Colombia entre el 11 de junio y el 10 de julio.

Qatar ya disputó la Copa América del año pasado, en la que sacó un empate ante Paraguay y perdió contra Colombia y Argentina.

Se trata de la segunda ocasión que un equipo de Asia juega en la Copa de Oro. Antes lo hizo Corea del Sur en 2000 y 2002. El torneo no tenía invitados fueron del ámbito de la confederación desde que Colombia alcanzó las semifinales en 2005.

Doce países ya tenían asegurado su clasificación en virtud de ganar sus grupos en la Liga de Naciones: Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá y Surinam.

Los participantes de la fase preliminar serán Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Esa fase se disputará del 2 al 6 de julio en una sede por definir en Estados Unidos.

Some exciting changes coming to Gold Cup 2021 ?? Read More: https://t.co/4Gw4481dn3 #ThisIsOurs pic.twitter.com/vSjFXdaAoe

Concacaf gives major boost to @GoldCup with new format and first ever draw

?? >> https://t.co/xesxBIR1cS



Concacaf refuerza Copa Oro con nuevo formato y primer sorteo

?? >> https://t.co/bIcWSRsmR1 pic.twitter.com/uCqoQJoN3F