Conor McGregor le "da golpiza" al coronavirus

Conor McGregor, uno de los representantes más populares del campeonato de la UFC de artes marciales mixtas, se suma a la batalla contra el Covid-19 y comparte una foto de un entrenamiento en sus redes sociales.

"Toma eso, coronavirus", escribió Conor junto a una foto de sí mismo pateando a un oponente, al que le tapó la cara para realizar un fotomontaje y ponerle en su lugar un virus, en alusión al Covid-19.

Una publicación compartida por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 20 de Mar de 2020 a las 12:53 PDT

El peleador de 31 años, quien está en conversaciones para luchar contra Justin Gaethje en julio, continúa entrenando en autoaislamiento en su casa de Dublín y ha compartido imágenes donde aparece lanzando duros golpes.

Conor's throwing bombs in the basement ?? (via @TheNotoriousMMA, h/t @ESPNRingside) pic.twitter.com/CA3xmb0QRe