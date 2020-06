Conor McGregor anuncia su retiro de las artes marciales mixtas por tercera vez en 4 años

Conor McGregor, quien es considerado la estrella más grande en la historia de UFC, publicó en Twitter el sábado por la noche que se retira del octágono.

El anuncio, que se produjo después de la impresionante defensa del título de peso mosca de Amanda Nunes en UFC 250, fue una sorpresa, pero ya algunos creen que no es sincero y podría ser más un truco publicitario. Los retiros a menudo se usan como una herramienta de negociación en los deportes de combate.

McGregor, de 31 años, que tiene un récord de 22-4 en artes marciales mixtas, peleó el 18 de enero cuando obtuvo una victoria por nocaut técnico en la primera ronda sobre Donald "Cowboy" Cerrone en UFC 246.

"Hola chicos, he decidido retirarme de la pelea", tuiteó McGregor. "¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido!

Hey guys I´ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it´s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it´s yours ?? pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ