Clippers vs Wizards: a ganar antes del All Star

Los Ángeles Clippers visitan a los Washington Wizards buscando levantar el ánimo previo al break de mitad de temporada que dará lugar al NBA All Star Game.

Los angelinos vienen de caer frente a los Celtics en Boston 112-117, mientras que los Wizards acarrean dos derrotas consecutivas, siendo los Memphis Grizzlies sus últimos rivales (125-111), por lo que es vital para ambos conjuntos sacar la victoria esta noche.

?? 21 PTS / 8-12 FG / 2 3PM@Yg_Trece was dialed in during the first half. pic.twitter.com/1YZkqSgZYr