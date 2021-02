Clippers va por la revancha ante Utah Jazz

Apenas el miércoles los Clippers cayeron frente al poderoso Utah Jazz 114-96: los angelinos no contaron con Kawhi Leonard ni Paul George en ese duelo, y todo apunta a que seguirán indispuestos para el día de hoy.

Por su parte, el Jazz de Utah luce sólido y con un Rudy Gobert encendido, que anotó 23 puntos y consiguió 20 rebotes frente a Clippers.

feel bad for the rim when @rudygobert27 is around pic.twitter.com/3wp3WaGyo6