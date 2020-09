'El olfato goleador lo tengo': Rogelio Funes Mori

Monterrey.- Rogelio Funes Mori tiene muchas razones para querer brillar ante Tigres. La sequía goleadora, ´seducir´ al técnico del Tricolor, acercarse al récord del Chupete, y enfilar a Rayados a la calificación directa son algunos de los motivos extras para brindarse en el Clásico 124.

"Sin duda muy contentos de poder disputar otro Clásico, otra historia. Vamos de menos a más como equipo. Obviamente nos ha costado un poco, pero con muchas ganas de ganar el Clásico para nuestra gente", expresó el ´Melli´ a CRACK.

- ¿Cómo calificarías a Rogelio Funes Mori hasta ahora?

"Obviamente me estoy sacrificando para mi equipo. Sé que puedo dar más; tengo que mejorar. Todos los torneos son difíciles, a uno lo conocen más, pero estoy sacrificándome para el equipo. Hay que seguir... siento que los goles van a llegar solos, no me tengo que desesperar sabiendo que tengo que trabajar para mi equipo. El olfato goleador lo tengo siempre, entonces tengo que estar tranquilo. Mientras vaya corriendo el torneo y podamos clasificar, todo va a ser mejor".

- ¿Cómo jugar con dos delanteros?

"Me estoy adaptando... estamos jugando con dos delanteros y me gusta. Es un poco más de ayuda arriba y creo que lo estamos haciendo bien y espero que los buenos resultados ayuden".

- ¿Loba o Janssen?

"Son dos características diferentes. Vincent aguanta más, es más fuerte y Aké es más rápido, se mueve bastante, pero con los dos siento que lo he hecho muy bien".

- ¿A qué sabrá jugar sin gente?

"Va a ser muy diferente, sin duda. Siempre estos Clásicos se juegan con canchas que explotan, con gente que lo vive de una manera diferente, pero hay que tomarlo con la misma seriedad para llevarnos el triunfo. Es inexplicable. Es muy difícil jugar sin gente. Hace falta ese cosquilleo que sientes cuando entras a la cancha".

- ¿Qué opinas de Gignac?

"Es un gran delantero y, sin duda, es de los mejores delanteros de la Liga. Lo ha demostrado en todos los partidos. No lo digo de palabra, los números lo avalan".

- ¿Te presiona estar más cerca del récord de Suazo?

"Sinceramente estoy muy tranquilo sabiendo que estoy cerca, a pocos goles. Lo tomo con paciencia y lo único que me queda es seguir trabajando y creciendo. Estoy muy cerca y esperemos que lo pueda pasar al Chupete Suazo".

- ¿Ilusionado con jugar para México la nueva regla de la FIFA?

"Me gusta la idea, me gusta mucho... sé la nueva modificación al reglamento y ahora estoy en trámites para naturalizarme, pero sé que no depende de mí. Me encantaría. Estoy muy agradecido a México por abrirme las puertas, de venir a trabajar acá... mi hijo es mexicano. Estoy feliz acá. Sería un orgullo representar a México".

- ¿Ya te imaginaste jugar contra tu hermano Ramiro en un México Vs. Argentina?

"Sí... siempre sueño con enfrentarlo. Él ya está en la Selección Argentina y ojalá pueda volver porque tiene mucho potencial. Hemos hablado y siempre me dice que lo que decida, que sea la mejor decisión y la va a respetar".