Christian Martinoli tuvo que ir al psicólogo tras pleito con Miguel Herrera

Ciudad de México.- Aquella bronca que protagonizaron Christian Martinoli y Miguel Herrera en un aeropuerto de Estados Unidos le dejó una 'marca' al cronista, pues tuvo que recurrir a un psicólogo.

Esto lo reveló el propio narrador de TV Azteca durante una transmisión en vivo a través de Instagram, donde declaró que tras el incidente, que sucedió en 2015, sufrió de ansiedad.

"Lo que pasó en Filadelfia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica, para relajarme fui al psiquiatra, le conté cómo estaba, y me dijo que me faltaban hue... para ser un psicópata, así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces tomé las pastillas", dijo.

Martinoli afirmó que no tiene nada de malo haber necesitado ayuda psicológica, pues lo hizo para evitar perjudicarse a él, a su familia o compañeros.

"Lo que pasó es que físicamente no me estaba sintiendo bien y busqué ayuda antes de perjudicar a mi familia o mis compañeros".

Fue en 2015, cuando la tensión entre Martinoli y Herrera fue aumentando de nivel, pues tras la eliminación de México en la Copa América, el narrador lanzó duras críticas en contra de "El Piojo", en ese entonces entrenador del "Tri".

Miguel Herrera, por su parte, atacó verbalmente a Christian durante una conferencia de prensa; sin embargo, el momento cumbre de la rivalidad se registró en el aeropuerto de Filadelfia, donde se toparon y llegaron a los golpes. En esa pelea también estuvieron involucrados Mishelle Herrera, hija de "El Piojo" y Luis García, compañero de Martinoli.