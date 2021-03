Choque de talentos: Utah Jazz enfrenta a los Chicago Bulls

Utah Jazz no sólo es líder de la Conferencia Oeste con un récord de 30-11, pero también es el que mejor marca tiene en toda la NBA, pues en el Este, los Sixers van con el mismo número de victorias, pero dos derrotas más.

Y justamente hoy, Donovan Mitchell y compañía, tendrán un sinodal importante, que si bien ha carecido de constancia, ha demostrado con chispazos de talento, que puede ser un caballo negro hacia los Playoffs: Los Chicago Bulls.

El talento de los legendarios toros residen principalmente en Zach LaVine, quien es el líder en puntos y asistencias, promediando 28.3 y 4.9 respectivamente, hasta el momento.

