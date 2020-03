"Chinos comen puras porquerías"; Jorge 'Travieso' Arce ya se hartó de la cuarentena

El ex boxeador Jorge 'El Travieso' Arce no soportó estar más en situación de cuarentena y explotó contra los chinos al culparlos por la propagación del COVID-19 en todo el mundo.

"Entre los chinos cochinos que comen puras porquerías...la gente bien paniquiada, los chamacos todo el día cagando el palo", escribió.

Los usuarios calificaron como xenofobo su tuit e incluso algunos lo mandaron a lavar platos para que dejara "de ser huevón".

Ya no se Que va Pasar?????? Entre los Chinos cochinos que comen puras porquerías, el Dólar a 23 pesos; todo el País paralizado por el CoronaVirus, la gente bien paniquiada, los Chamacos todo el día cagando el palo sin Escuela, no hay a donde ir,?? me estoy volviendo loco en Casa??