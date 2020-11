Los Bulls presentan su jersey City Edition: es un homenaje a la ciudad de Chicago

Desde hace algunas temporadas, las franquicias de la NBA presentan camisetas de edición especial llamadas "City Edition", que suelen ser diseños ajenos a la tradición de cada equipo.

Esta temporada no es la excepción, y equipos como Warriors, Sixers y Suns ya han presentado sus indumentarias de cara al inicio del torneo; y ahora tocó el turno al mítico equipo de los Chicago Bulls y su jersey ya está siendo considerado como uno de los más bonitos y elegantes de la liga.

Make no little plans. 2020-21 City Edition ?? https://t.co/PqhESWDm4Q pic.twitter.com/JQsA55Oprl

Los Toros rinden homenaje a su ciudad, utilizando el color negro, que ya es un clásico en el equipo, pero con detalles en tonalidades rojizos y dorado, haciendo alusión a los atardeceres de Chicago.

Además, tiene en los costados una serie de líneas que hacen referencia a los rascacielos de la ciudad; y en el short las estrellas que están presentes en la bandera de la entidad.

It´s all in the details ?? pic.twitter.com/nULf1sEDEe

Los Chicago Bulls afrontan una nueva temporada con su amplia base de fanáticos al rededor del mundo, con la expectativa de regresar a sus viejas glorias y colocar a la franquicia en los primeros lugares, peleando por el séptimo anillo de la institución.

Esperanzados en Zach LaVine y Cobby White, los Bulls están a expectativa de hacerse con el primer o segundo pick del draft (actualmente tienen el cuarto) para lograr "pescar" a uno de los mejores prospectos del proceso.

No little plans around here. pic.twitter.com/kRfQ4YAFZu