La escudería Red Bull Racing apostó fuerte con la contratación de ´Checo´ Pérez para la temporada 2021 y todo parece indicar que fue una gran idea.

El mexicano terminó en octavo lugar en las pretemporada, dandole valor agregado a la escudería de los ´Toros Rojos´, mostrando un carro fiable, sólido y rápido.

Además Sergio Pérez se mostró sorprendido por la duración de la pretemporada.

'Checo' no le dio importancia el lugar donde empezarán la primera carrera de la temporada (Bahréin), sino en que lugar termine el mexicano.

Se acabó la pretemporada más corta de mi carrera en el coche, solo día y medio. Listos para el inicio de la temporada, nos vemos en 15 días.

The shortest preseason of my career in the car come to an end. Just day and half. Ready for the start of the season. See you in 15 days! pic.twitter.com/7ooFU6t3vP