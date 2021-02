'Checo' Perez feliz por estar en Red Bull

La felicidad y tranquilidad llegó por fin para el mexicano, "Checo" Perez después de que la escudería Red Bull lo firmara para la próxima temporada de Formula 1.

Está será la temporada número 11 para Sergio Perez a sus 31 años de edad, al visitar las instalaciones del equipo Milton Keynes, Inglaterra, confesó:

El originario de Jalisco,obtuvo lo que es hasta ahorita su mejor resultado quedando cuarto lugar en el 2020, con 125 unidades, además registró su primer victoria en la categoría en el Gran Premio de Sakhir.

"Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un auto que es lo suficientemente bueno para el tercer lugar, me aseguraré de que terminemos segundos", puntualizó Checo Pérez.

Sergio podrá conocer una parte de lo que espera con Red Bull durante la pretemporada de la Fórmula Uno, que está programada del 12 al 14 de marzo en Bahréin.

Mientras que la primera carrera de la temporada la disputará Circuito Internacional de Bahréin, pista en donde obtuvo su primera victoria en la categoría en diciembre. El Gran Premio de Bahréin está programado para el 28 de marzo.

