'Checo' Pérez arrancará desde el sexto lugar en el GP de Austria

Austria.- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá este domingo desde la 'pole' en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg, donde el español Carlos Sainz (McLaren) arrancará octavo, dos puestos por detrás del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que lo hará desde la sexta plaza.

A pesar de una salida de pista en su último intento, Bottas fue el mejor en la calificación y firmó la duodécima 'pole' de su carrera en la F1. Lo hizo tras cubrir, en su mejor vuelta, los 4.318 metros de la pista austriaco en un minuto, dos segundos y 939 milésimas, 122 menos que su colega inglés Lewis Hamilton, que apunta este año a igualar el récord histórico de títulos (7) del alemán Michael Schumacher y que había dominado los tres ensayos libres.

Not how @ValtteriBottas would've imagined taking pole, but it's career pole number 12 for the Finn!