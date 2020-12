Gordon Hayward deja a los Celtics para jugar con los Hornets

Los Celtics de Boston anunciaron la firma de Gordon Hayward, quien inmediatamente fue caminado a Charlotte Hornets para la campaña 20/21 de la NBA.

El movimiento incluye, de acuerdo al perdiodista Shams Charanio, dos segundas rondas del draft.

Los Celtics entregan a Hayward y los picks a cambio de una "trade exception", que le permitiría firmar a cualquier jugador.

We have traded Gordon Hayward and 2 future second round draft picks to the @hornets in exchange for a conditional future second round draft pick. The sign-and-trade agreement also creates a trade exception for Boston.