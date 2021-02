Charla entre franceses: Gignac y Hernández hablan sobre el MDC

El delantero de los Tigres André Pierre Gignac se aventó el "chal" con su compatriota el francés jugador del Bayern Múnich, Lucas Herández, gracias a una video llamada previo al inició del Mundial de Clubes.

El delantero felino platicó entre otras cosas sobre su entrenador favorito, su travesía en la selección gala, habló sobre su relación con el tuca."Didier Deschamps, aunque al inicio fue complicado con él, pero después me llamó de nuevo a la selección y es un ganador. El Tuca Ferretti también por la confianza. Hubo un momento donde tuve 8 partidos sin anotar, hace tres años de eso, y me dio su confianza", dijo Gignac

Por su parte Hernández nacido en Marsella comentó que en dicha ciudad lo ven como un ídolo "Toda la gente le adora. Es un ídolo, todos los niños querían, cuando estaba en el Marsella, ojalá que algún día vuelva, una foto con él".

Gignac aseguró que tener esta platica no significa que ya se ven en la final jugando, si no que fue algo que le propusieron, debido a que los dos son franceses."Vamos a tomarlo partido tras partido porque es lo que le dije a la gente de Tigres cuando me propusieron algo con Lucas. No quiero que piensen que nosotros ya pensamos en al final contra ellos porque quieras o no ellos también tienen un partido contra Al-Ahly o Lekhwiya"

Video cortesía Bayern Múnich

Con información de Marca