NUEVO LEÓN.- Son un club con mucha "electricidad" y pasión... en el que no importan las malas campañas, siempre hay un buen motivo para apoyar a los Chargers de Los Ángeles, quienes este año estrenan estadio.

Chargers Monterrey Bolts comenzó a "conectarse" poco a poco... y gracias al partido que jugaron el año pasado en la Ciudad de México ha logrado expandirse.

Así fueron llegando más y más aficionados de los Chargers a este club que es 100% familiar.

´´Yo antes de conocer a mi esposo, no conocía nada de la NFL. Yo veía gente corriendo para todos lados, no entendía absolutamente nada. Poco a poco conozco el juego, empiezo a conocer la pasión por este equipo y uno empieza a ponerse la playera a comprar las cosas´´, nos cuenta Alethya, quien ya no se pierde ningún partido.