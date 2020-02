Champions League: ¡Que sigan las emociones!

La Liga de Campeones de Europa 2019-2020 regresa a partir de hoy con los cuatro partidos restantes de Ida por los Octavos de Final. Los encuentros son encabezados por un choque entre Real Madrid, el club que más veces ha conquistado el torneo europeo, y Manchester City, que nunca ha sido Campeón continental. La jornada cuenta también con dos de los máximos anotadores de la Champions: el Barcelona de Lionel Messi visita al Napoli, mientras que la Juventus de Cristiano Ronaldo viaja a Lyon. A continuación, un vistazo de los duelos:

HOY MARTES

NAPOLI VS. BARCELONA

14:00 HORAS

ESTADIO SAN PAOLO

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Lionel Messi se presenta para el partido en su mejor forma, lo que da a Barcelona otro motivo para aspirar a dejar atrás los problemas fuera de cancha que tanto daño han causado al club este año. Messi puso fin a una racha de cuatro encuentros sin anotar con una actuación de cuatro goles en la paliza de 5-0 propinada al Eibar en la Liga española el sábado pasado en el Camp Nou. La cuarta victoria consecutiva en la Liga ayudó al Barça a dejar atrás parte de la presión al presidente del club, Josep Bartomeu, quien fue abucheado por un sector de los aficionados en medio de una de las peores crisis institucionales del club. Entre estas se encuentran un polémico cambio de técnico y conflictos públicos entre jugadores y directiva.

HOY MARTES

CHELSEA VS. BAYERN MUNICH

14:00 HORAS

STAMFORD BRIDGE

FOX SPORTS – SKY 553 – CABLE 505

El técnico del Bayern, Hansi Flick, lució enfocado en evaluar sus opciones para el compromiso en Stamford Bridge durante la victoria del viernes anterior por 3-2 sobre Paderborn, que mantuvo al conjunto en la cima de la Bundesliga. Utilizó una defensiva de tres, con Joshua Kimmich como lateral derecho, el austriaco David Alaba como central y el francés Lucas Hernández como lateral izquierdo, pero éste mostró que aún no está recuperado por completo de una lesión. Alphonso Davies se vio obligado a replegarse para ayudar a Hernández, con un Álvaro Odriozola que parecía perdido en el otro extremo en su primer partido como titular desde que se sumó al club alemán proveniente del Real Madrid en calidad de préstamo. Suspendido para el encuentro ante Paderborn, Benjamin Pavard regresará a la alineación titular contra el Chelsea, y Jérome Boateng también estará de vuelta para reforzar la defensa. Tanto Niklas Süle como el español Javi Martínez se encuentran lesionados. Bayern perdió la Final de 2012 en su propio estadio en penales frente al Chelsea.

MAÑANA MIÉRCOLES

REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY

14:00 HORAS

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU

FOX SPORTS – SKY 553 – CABLE 505

A los aficionados sólo les queda disfrutar la interesante serie entre Manchester City y Real Madrid de las próximas tres semanas, ya que podría ser la última vez que el equipo inglés compita en un torneo europeo en un buen rato. El City ha señalado que apelará al veto de dos años de la competencia de Europa impuesto por la UEFA después de que un panel concluyó que el club de la Liga Premier había incumplido seriamente las normas financieras y se negó a cooperar con los investigadores. Si los abogados no pueden revertir la suspensión, el City volvería a los torneos europeos hasta la temporada 2022-2023, y es probable que para entonces el plantel del equipo sea muy diferente: "El City es un gran equipo con un excelente entrenador. Es un equipo muy habilidoso y no rehúye pasar la pelota. Será un partido igualado. Nuestro plan es ganar, siempre", destacó Karim Benzema, del Real Madrid, sobre el rival.

MAÑANA MIÉRCOLES

LYON VS. JUVENTUS

14:00 HORAS

PARC OL

ESPN – SKY 548 – CABLE 508

Cristiano Ronaldo no ha dado muestras de bajar de nivel mientras trata de ayudar a la Juventus de poner fin a su espera de 24 años por un título de la Liga de Campeones. En su partido oficial número 1,000, Cristiano empató un récord de goles al guiar a la Juve a una victoria de 2-1 en casa de Spal el sábado pasado. El portugués de 35 años anotó por onceavo partido seguido en la liga para igualar la marca de la Serie A impuesta por el argentino Gabriel Batistuta en 1994 e imitada por Fabio Quagliarella la temporada pasada. Si bien Cristiano ha anotado tan sólo dos goles en la presente temporada de la Champions, ha mostrado un gran nivel desde el final de la fase de grupos y su racha goleadora ha llevado su total en la Serie A a 21 en el mismo número de juegos. Al técnico del Lyon, Rudi García, se le preguntó cómo planea detener a Cristiano: "Uno lo detienen en la frontera, si él decide que no le agrada el Lyon y no quiere jugar aquí", respondió García. "Fuera de bromas, él puede ser contenido con un trabajo defensivo en conjunto... le diré a todos que representa un reto. Esto debe ser una motivación. Incluso para mí".

(Con información de AP)