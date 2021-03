'Cepillín' hasta la tumba siendo admirador y seguidor de los Rayados

El mundo del deporte y el espectáculo se encuentra de luto, al igual que el medio deportivo local, pues Cepillín participó en ambos equipos locales siendo los Rayados del Monterrey el equipo al que alentó hasta el día de su fallecimiento.

En entrevista para un medio local hace algunos días, el llamado "Payasito de la tele", habló sobre la actual alineación del equipo, destacando la actual presencia del Director Técnico Javier Aguirre y el delantero Rogelio Funes Mori, quien se ha convertido en referente de los azul y blanco.

"El único entrenador que ha estado años en España se llama Javier Aguirre, así es que imagínate, tenemos un entrenador de lujo. A mí me tocó estar en Pachuca el día que tuvo el campeonato Javier Aguirre y es una finísima persona. (Mi ídolo como jugador) es Rogelio Funes Mori, deseo verlos campeón esta temporada y creo que así va a ser", dijo Cepillín.

"Con mi corazón hasta que muera seré Rayado", refirió Ricardo González días antes de ser internado por sus complicaciones.

También fue portero de Tigres

Durante una entrevista con Excélsior, Cepillín habló de esa etapa de su vida, en la cual no siguió porque sus padres querían que terminara sus estudios de odontología.

"En esos años, te hablo de la prehistoria, no sabía que iba a ser payaso. Era joven, buen portero, estudiaba en la Preparatoria 2 de la UANL en Monterrey y participaba en la Liga Hispanoamericana.

"Tenía un compañero llamado Ricardo Escamilla, quien se fue con los Rayados. Yo me fui a probar con los Jabatos y me quedé en Primera Especial. Todavía no aparecían los Tigres", contó el comediante, quien también soñaba con ser pintor, pero terminó de odontólogo para luego ser ´Cepillín´.

"Imagínate, el Tec de Monterrey sólo tenía tribunas de un solo lado. Los Tigres y el Estadio Universitario aún no se asomaban en la Primera División. En ambos se dieron peleas de box, corridas de toros y otros espectáculos para su remodelación. Te hablo de los años 60".

González recordó los estadios que pisó como portero, así como algunos enfrentamientos, incluso, describió cómo era el Estadio Tecnológico en aquel tiempo, cuando apenas nacía el Estadio Universitario.

"Una vez jugamos contra los veteranos del Campeonísimo en el Estadio Jalisco. Me impactó que en la portería contraria estuviera nada menos que Jaime ´El Tubo´ Gómez. En el Estadio Azteca jugamos muchas veces Cómicos Vs. Veteranos del América, a veces la hice de árbitro.

"Incluso llegamos a enfrentarnos a actrices como Verónica Castro. Conviví con Luis Roberto Álves ´Zague´, conocí a Ignacio ´Nacho´ Trelles, al ´Güero´ Raúl Cárdenas. Con Enrique Borja hicimos un show en Los Ángeles", platicó.

Este lunes 8 de marzo, ´Cepillín´ falleció y terminó una carrera llena de éxitos, la cual dijo alguna vez nunca habría cambiado ni siquiera para ser portero de la Selección Mexicana.