Celebra el Barcelona cumpleaños de Eto'o

El club español de Barcelona felicitó a uno de los más grandes delanteros que ha pisado el club catalán, Samuel Eto'o.

Mediante un video posteado en la cuenta oficial del club español, se pueden apreciar las mejores jugadas y goles del camerunés.

Además del club, cuentas de aficionados también han posteado sus felicitaciones a Eto'o, quien cumple 40 años.

"Happy 40th birthday to one of the most prolific strikers in Barça history, Samuel Eto'o!"