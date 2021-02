Celebra Cristiano 36 años rodeado de su familia

En medio de la pandemia Cristiano Ronaldo celebró su cumpleaños número 36 años de vida y 20 como profesional, a lado de su familia: Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos; Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo y Alana Martina.

A través de sus redes sociales "CR7" posteó momentos inolvidables durante toda su carrera desde que salió desde su casa en Madeira, hasta llegar a ser unos de los mejores futbolistas del mundo.

"He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí", escribió, también avisando que nunca podrá agradecer tantas muestras de apoyo.

"Lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerte es que mientras continúe, ¡nunca recibirás menos del 100% de mí!", expresó.

Una vez más, gracias por todo su apoyo y por sus amables mensajes e iniciativas durante este día. Significa mucho para mí y todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón", finalizó.

Most goals in history (134) ?

Most goals in a season (17) ?

Most goals in knockout stages (67) ?

Only player to score in 3 finals ?

Only player to score in 11 straight games ?



?? Happy 36th birthday, five-time winner Cristiano Ronaldo! #UCL | #HBD | @Cristiano pic.twitter.com/G8lMclYH94