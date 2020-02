Carlos Salcedo llama "muerto de hambre" a jugador de Alianza

Oswaldo Blanco, delantero colombiano del Alianza Futbol Club de El Salvador, confirmó que el defensa mexicano de Tigres, Carlos Salcedo, intentó provocarlo al llamarle "muerto de hambre" durante el partido celebrado en el estadio Cuscatlán.

"Son cosas extra futbolísticas, que yo no tengo que contestar; se ve que ellos tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia", comentó.

Pese a los pronósticos esperados, el equipo centroamericano logró imponerse 2-1, llevando así un tanto de ventaja al estadio Universitario en Monterrey para el miércoles 26 de febrero, cuando se juegue la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

No obstante, el artillero cafetalero está consciente que les espera un duelo complicado en México, y sabe que la eliminatoria sigue abierta: "Hicimos las cosas bien, el equipo jugó con corazón y con coraje; conseguimos el triunfo, y tenemos que mantener la humildad porque está abierto este partido", culminó.