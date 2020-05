Carlos Sainz, piloto de Ferrari por dos años desde 2021

El español Carlos Sainz, actualmente en las filas de McLaren, será piloto del equipo Ferrari de Fórmula Uno a partir de la temporada de 2021, anunció este jueves la escudería italiana.

Sainz, de 25 años e hijo del bicampeón del mundo de rallys, firma por dos años con Ferrari en sustitución del tetracampeón alemán Sebastian Vettel y para ser el compañero del monegasco Charles Leclerc.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77