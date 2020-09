Canelo vs De la Hoya: ¡se viene un pleito legal!

Saúl "Canelo" Álvarez presentó una demanda contra Goden Boy Promotions , Óscar de la Hoya, quien es propietario de la empresa y contra DAZN, el canal de televisión y streaming, por incumplimiento de contrato, pues aún no le encuentran rival para este 2020.

Según información recogida por ESPN, Canelo presentó la demanda el martes pasado en Los Ángeles, California argumentando un desacuerdo con las empresas respecto a las opciones que le plantearon para regresar al ring en lo que queda del año.

Previo a la pandemia, Golden Boy Promotions tenía contemplado un combate entre Álvarez y Billy Joe Saunders en el primer trimestre del año, y para septiembre un rematch contra Gennadiy Golovkin; sin embargo ninguno de los dos pugilistas accedieron para rivalizar en el ringo con el mexicano..

De acuerdo a declaraciones del Canelo en el portal The Athletic, Álvarez asegura que su calidad y prestigio pueden estar en duda de acceder a pelear con alguno de los candidatos que tanto de la Hoya como DAZN le han ofrecido.

Soy el número uno del mundo libra por libra; no le tengo miedo a ningún oponente en el ring y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantenga fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen".

Cabe destacar que Saúl está en el top 5 de los deportistas mejores pagados del mundo luego de que en 2018 firmara un contrato muy lucrativo con DAZN por cinco años, 365 millones de dólares y 11 peleas en ese periodo.