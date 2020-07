Barcelona tendrá nuevo técnico. ¿Quién será?

Si bien la temporada en la liga española ha finalizado, el Barcelona aún tiene asuntos pendientes que corresponden a la campaña 19/20 de la Champions League.





Los catalanes medirán fuerza ante el Napoli de Gattuso en la vuelta de los octavos de final del torneo continental (en la ida empataron a una anotación) pero todo hace indicar que en el banquillo estará un rostro diferente al del actual entrenador Quique Setién.

Los números de Setién no son malos, pero su proceso no cuenta con el respaldo de los jugadores ni directivos





A pesar que sus resultados no terminan de ser malos, los aficionados no quieren la continuidad del español en el banquillo tras perder la liga ante el Real Madrid, y existen rumores que apuntalan a que Messi, Suárez y Piqué, han solicitado a la directiva el cambio en el timón, pues consideran que no van a ningún rumbo con Setién.





Crónica de un regreso anunciado





Xavi Hernández desde hace varios meses ha sido el hombre elegido por la afición barcelonesa para llegar a la dirección técnica del club. Tras anunciar su partida al fútbol catarí y posteriormente su retiro para tomar las riendas del Al Sadd como entrenador, mucho se ha especulado que este experimento en el país de oriente es un primer ensayo para tomar experiencia y luego recalar en Barcelona.

La afición blaugrana espera con ansias el retorno de Xavi al Camp Nou





Como entrenador solamente tiene una Copa Príncipe de la Corona de Catar, que es el equivalente al campeón de liga, y tiene una participación sin mayor trascendencia en un Mundial de Clubes.





A pesar de su escaso palmarés, el sistema de juego que implementa en su equipo y su marcada identidad con el Barça hacen que Xavi sea considerado para llegar a dirigir a los catalanes.





Sin embargo, aunque el lugar se le ha sido ofrecido en varias ocasiones, él lo ha rechazado pues en todas ellas ha sido como "bombero", y reiteradamente ha declarado que él quiere comenzar de cero un proceso serio en el equipo, por lo que esperará a que las condiciones se den para tomar las riendas del club. Todo esto, más el reciente fichaje de Santi Cazorla para el Al Sadd a petición expresa de Hernández, hacen que su arribo a Cataluña siga siendo solo un sueño por ahora, aunque tarde o temprano tendrá su oportunidad.





Pep 2.0

El regreso de Guardiola al Barcelona como DT es cada vez menos probable





El Manchester City estuvo involucrado en una posible sanción por parte de la UEFA, luego de violar los estatutos del Fair Play financiero, por lo que estuvo cerca de no participar en competiciones europeas durante los siguientes años. Sin embargo, el TAS falló a favor de la apelación de los Ciudadanos recientemente, permitiéndoles participar, por lo pronto en la Champions League venidera.





Esta situación, previa a su resolución, enardeció el rumor sobre un posible regreso de Pep Guardiola al Barcelona, pues era difícil que el catalán se quedara como entrenador en Manchester a sabiendas que no tendría oportunidad de conquistar una nueva orejona.





Tras ganar la apelación, todo indica que Pep continuará con su proyecto en el City y su regreso con los blaugranas luce cada vez más complicado.





La elección de Messi





En días recientes se ha dado a conocer a través de medios españoles, que Messi, Suárez y Piqué candidatearon a Patrick Kluivert como sustituto de Quique Setién.

Kluivert fue auxiliar técnico de Louis Van Gaal en Brasil 2014





El holandés fue figura en el Barcelona a finales de los 90 y principios de milenio, siendo un delantero temido a nivel mundial que tiene el "ADN Barça" en todo el cuerpo.





Su experiencia como entrenador es prácticamente nula, pues sólo asistió a Louis Van Gaal con la selección de los tulipanes en el Mundial de 2014, donde llegaron al tercer sitio, y en 2016 tuvo un periodo breve dirigiendo la selección de Curazao.





Actualmente está al frente de la Dirección formativa de fútbol en el Barcelona, teniendo la tarea de desarrollar la cantera catalana. Situación que de alguna manera le favorece, pues ya está trabajando dentro del club, además que tiene el respaldo de los jugadores, quienes le respetan y lo ven como una figura y modelo a seguir. Es el candidato que más posibilidades tiene de asumir el cargo.





Un nuevo novio

La última vez que Blanc dirigió fue en 2016, al PSG





El periódico especializado francés L'Equip ha develado un nuevo candidato para el banquillo catalán.





Se trata del galo Laurent Blanc, quien según la prensa francesa, es el favorito de los directivos culés (antagonizando con Kluivert, candidato de Messi).

De alguna manera tiene familiaridad con el Barcelona, pues entre 1996 y 1997 jugó para el equipo, logrando una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Sus constantes lesiones le impidieron jugar más tiempo en Barcelona





Blanc tiene amplia experiencia en los banquillos, pues ha dirigido al Burdeus de la Ligue 1 y al PSG. Además tuvo un periodo entre 2010 y 2012 al frente de la selección de Francia.





Ha levantado el título de la liga francesa en cuatro ocasiones (una con Burdeus y tres con París) y tiene otras once copas domésticas.

Adiós Quique





Otros nombres como el de Roberto Martínez, Erik Ten Hag y hasta Arsene Wenger se han barajado pero por una u otra razón, lucen complicados de fichar. Lo que es un hecho es que Setién no seguirá al frente del Barcelona, y es cuestión de días (o de horas) para que el club haga oficial su destitución; sobre todo tomando en cuenta que el partido contra el Napoli está a la vuelta de la esquina y seguramente ese encuentro será el primero que dirija el nuevo orquestador culé.