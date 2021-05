Campeón y para afuera: Antonio Conte dejará de ser DT del Inter de Milán

El técnico italiano no se siente cómodo con el proyecto que la directiva le presentó de cara al futuro inmediato.

Un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas horas parece que finalmente se concretará en realidad: Antonio Conte dejará de ser entrenador del Inter de Milán.

De acuerdo a reportes de la prensa italiana, y particularment de Fabrizio Romano, periodista de renombre, en las próximas horas el club lombardo anunciará que Conte no dirigirá al equipo la siguiente temporada.

La razón de la salida de Antonio respondería a la falta de recursos económicos con el que va a disponer el Inter este verano; el técnico buscaba fichajes de lujo para reforzar su plantilla y refrendar el título de campeón, recién obtenido.

Sin embargo, la directiva le habría comunicado que no sólo no llegarán refuerzos de renombre, sino que deberán vender a algunas de sus figuras para hacer un cash in de al menos 80 millones de euros para compensar la situación económica que atraviesan.

Antonio Conte dejará al Inter de Milán como campeón de la Serie A y regresando al equipo el protagonismo que durante casi diez años había perdido, tanto en Italia como en Europa.