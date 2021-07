Camila Larios va al Mundial... pero falta el recurso económico

Monterrey, Nuevo León.-Las calles y avenidas de la zona Cumbres, en la Sultana del Norte, han sido en las últimas semanas su lugar de práctica, pero también el refugio donde mantiene viva la esperanza e ilusión de alcanzar de nuevo un sueño: el asistir al mundial de Karate en Rumania.

Ella es Camila Larios, artemarcialista cuyo caso se viralizó en redes sociales al solicitar apoyo para solventar los gastos que la lleven a representar a México en la justa mundialista de la especialidad.

"Practico karate desde los seis años de edad y he ganado diversas competencias, quedando Campeona en mi categoría", inicia explicando la alegre joven,¡... y prosigue: "El mundial va a ser en Rumania del 17 al 27 de septiembre, y gané la clasificación en el nacional el pasado 4 de julio, gané primer lugar y quedé seleccionada para representar a México".

Para Camila, el karate es algo mucho más que un deporte: "El karate para mí es más que un deporte, es un estilo de vida, desde que entras al tatami, ese respeto que debes de demostrar, saludar a tu maestro, compañero, va formando tu carácter como persona".

Pero las vicisitudes están a la orden del día: "Ahorita no andamos bien en recursos, no cuento con el dinero para poder ir, ya que es una cantidad muy grande, y es por eso que he estado boteando, haciendo rifas, buscando patrocinio, pero con la pandemia ha estado pausado, afortunadamente mi familia siempre ha estado apoyándome económica y emocionalmente".

Mientras la entrevistamos, un auto se aproxima y un caballero saca de su cartera un billete de 50 pesos, a Larios se le ilumina el rostro, la ayuda de aquel automovilista hace que la meta esté más cerca... y prosigue.

"Sería algo muy triste para mí (no ir), ya que quiero alargar mi carrera como deportista y karateka, quiero ser reconocida a nivel mundial, y sería muy triste no ir a esta competencia... gané el poder asistir por méritos", dijo.

La joven de 18 años de edad nos comparte qué cantidad necesita: "Necesito cerca de 50,000 pesos, y de ir me comprometo con toda la gente que me ha apoyado a que traeré una medalla a casa, voy por el oro. Aspiro a llegar al primer lugar, ya que me he preparado constantemente, he estado entrenando muy duro y, pues a darle que hay que traer una medalla a casa".

El día pasa y Camila tiene que retirarse del lugar para dirigirse al gimnasio y seguir con el entrenamiento que la lleve a alcanzar la cima del Mundial de karate en Rumania.