Cambio de último momento: Julio Urías no abrirá por Dodgers este jueves ante Gigantes

San Francisco, California, EUA.- Los Angeles Dodgers cambiaron de último minuto su decisión sobre el pitcher abridor del quinto juego y definitivo contra los Gigantes de San Francisco, y en lugar del mexicano Julio Urías irá a la lomita Corey Knebel, según confirmó el club en sus redes sociales.

Knebel se ha desempeñado como relevista la mayor parte de la campaña, tirando 27 partidos, de los cuales sólo abrió cuatro. En postemporada ha tirado en dos juegos, en donde no ha recibido carrera durante una entrada y un tercio.

Tras la victoria en el Juego 4, se anunció que para el encuentro decisivo sería la oportunidad del lanzador zurdo mexicano, quien ya ganó en San Francisco el Juego 2 de la Serie. En aquel duelo, el azteca fue determinante no solamente desde el montículo, sino también en ofensiva al bat.

La decisión podría darse como una estrategia para cambiar el orden al bat de los Giants, y usar al mexicano a partir de la segunda o tercera entrada, algo que ya ha hecho el manager en otros momentos de su estancia al frente de los Dodgers.

Así, Urías, quien ganó 20 juegos de temporada regular, podría tirar hasta seis entradas viniendo del bullpen, ya que no se ha reportado que sufra alguna lesión y tendría la ventaja de enfrentar a un "line up" con bateadores zurdos, algo que no hubiera ocurrido sí abría el partido. Ante Giants, Julio tuvo cinco aperturas de las que ganó dos, perdió una y tuvo un promedio de 3.38 carreras limpias.

Por su parte, los Dodgers parecen que no harán cambios respecto a los jugadores que iniciaron el cuarto juego de la serie, ya que enfrentan al pitcher derecho Logan Webb, ganador del primer juego de la serie y quien no ha perdido en su estadio durante esta temporada.

(Con información de ESPN).







