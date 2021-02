¡Cambio de aires! Carson Wentz se va a los Colts

Una de las grandes incógnitas del mercado libre en la NFL hay llegado a su fin.

El quarterback Carson Wentz, ex Philadelphia ha llegado a un acuerdo con los ´Colts´ para la próxima temporada.

Según el periodista Adam Shefter el pase se podría hacer oficial hasta mediados de marzo.

If Carson Wentz´s playtime is at or above 75% next season, the conditional 2022 second-round pick would become a first-round pick, per sources. The second-round pick also.could become a first if Wentz plays at least 70 percent of the plays and the Colts go to the playoffs.