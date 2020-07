Tigres arrancará como fiera

Monterrey.- El defensa de los Tigres, Diego Reyes, dijo que los de la ´U´ tienen que arrancar fuerte desde la Fecha 1, y no a partir de la Jornada 8... como ha sido costumbre.

"Nosotros trataremos de hace nuestro máximo esfuerzo para -primero- estar dentro de los primeros cuatro lugares, que ya te aseguran la siguiente ronda y te quitas de un partido que es de alta tensión y que cualquiera puede ganar.

"Trataremos de empezar fuertes porque antes se acostumbraba que Tigres empezaba a arrancar como a la Jornada 8... y ahí se veía el Tigres fuerte; ahora va a ser totalmente distinto, vamos a tener que arrancar desde la primera jornada a todo lo que tenemos, porque debemos de estar entre esos primeros cuatro lugares para evitarnos un partido de esa magnitud", aseguró el zaguero.

Sobre las aspiraciones de su equipo para el Apertura 2020, fue claro: "Este equipo está para grandes cosas, está para lo que siempre se habla de Tigres, ser Campeón, ser protagonista como lo es en cada torneo, y no se espera menos de este plantel, tenemos la calidad, tenemos el talento y tenemos seres humanos increíbles en el equipo, así que seguramente estaremos peleando para lo más alto que es ser Campeón".

Así mismo, consideró que para el siguiente torneo no habrá favoritos: "No creo que vaya a haber favoritos con este tipo de torneos, y con el nuevo concepto que hicieron, va a ser muchísimo más competitiva, así que no creo que haya favoritos y va a ser un torneo muy interesante, muy lindo, veremos cómo se da".

Por otra parte, Reyes defendió a sus compañeros en Selección Mexicana, Raúl Jiménez y Carlos Vela.

"Los únicos que dudan son ustedes (la prensa), yo no tengo duda de que lo va a hacer muy bien (Raúl Jiménez), es un gran delantero y se merece lo mejor, la capacidad que tiene la conozco desde hace mucho tiempo. Él único que va a impedir si brilla o no va a ser él", dijo Diego sobre Raúl.

Con respecto a la posición de Vela de no jugar la campaña de la MLS dijo: "No tenía idea que Carlos no iba al torneo, pero es su decisión, todos sabemos como es, y lo que más importa es que esté contento, feliz... y así va a dar resultados".