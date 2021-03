Bulls vs Warriors: una racha negativa termina hoy

Los Chicago Bulls se reforzaron de gran forma en esta ventana de traspasos en la NBA: se hicieron de los servicios de Daniel Theis y Nikola Vucevic, por lo que las expectativas que han generado son muchas.

Sin embargo, el debut del montenegrino se vio apocada por los San Antonio Spurs el sábado pasado, quienes salieron vencedores frente a los Bulls 120-104.

Con ese resultado, los de Chicago ligaron su tercer derrota consecutiva, comprometiendo su lugar dentro de los playoffs de la Conferencia Este.

Por otro lado, los Golden State Warriors ya han perdido cuatro juegos al hilo, siendo frente a los Atlanta Hawks (124-108) el más reciente tropiezo.

?? the best action from last week ???@Verizon || Plays of the Week pic.twitter.com/qmz1RN6JLx