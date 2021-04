Bulls vs Pacers: Duelo clave en la Conferencia Este

Dos equipos animadores pero que no tienen asegurado su sitio en la postemporada de la NBA chocan esta noche en Indiana: Bulls visitan a los Pacers, en un juego clave para las aspiraciones de ambos.

Los Pacers son novenos en el Este con un récord de 22-26, mientras que los Bulls van apenas un peldaño abajo con una marca de 20-28.

Los de Chicago vienen de sorprender a los Nets con un triunfo 115-107, mientras que los Pacers también vienen de ganar frente a los Spurs 139-133.

Zach's clutch three helped seal the W. 25 points | 8-17 FG | 5 assists pic.twitter.com/tVhtZLfu33

En el uno a uno, los Bulls tienen en Zach LaVine a su referente, pues lidera el promedio de puntos con 27.4, y Malcolm Brogdon, en los Pacers, es el referente del rubro con 21.2.

Not a bad day at the office ???? pic.twitter.com/116BUEUmJU