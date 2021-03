Bulls vs Nuggets: LaVine intentará frenar a Jokic

Los Denver Nuggets reciben a los Chicago Bulls esta noche, y se espera un duelo electrizante, particularmente por dos jugadores que recientemente pertenecieron al All Star Game: Zach LaVine y Nikola Jokic.

Did you get your ticket? ?? pic.twitter.com/ysd7K7pwjW — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 18, 2021

LaVine lidera dos de las tres estadísticas principales de los Bulls: promedia 28.4 puntos por partido y 5.1 asistencias, mientras que el serbio, destaca en los tres promedios con su equipo, registrando 26.9 puntos, 8.6 asistencias y 11.1 rebotes.

Nikola es uno de los candidatos para ser nombrado MVP de la NBA al finalizar la temporada, sin embargo, dependerá de lo que puedan lograr los Nuggets y hasta dónde lleguen.

Nikola doesn't need to look pic.twitter.com/qqgSeCPjJe — Denver Nuggets (@nuggets) March 14, 2021

Bulls contra Nuggets: el duelo comienza a las 19:00 hrs. tiempo de México