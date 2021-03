Bucks vs Sixers: una racha termina hoy

Dos de los candidatos para llevarse al anillo de la NBA al final de la temporada chocan esta noche, y por si fuera poco, ambos mantienen rachas de victorias importantes: Milwaukee Bucks vs Philadelphia Sixers.

Los 76ers llevan seis triunfos al hilo, y se pondrán a prueba frente a unos Bucks que han ganado cinco juegos consecutivamente.

Para hacer aún más interesante el duelo, ambos conjuntos cuentan con armas importantes que lucirán esta noche: Los de Milwaukee tienen a Giannis Antetokounmpo liderando todos los rubros del equipo, promediando 29 puntos, 11.7 rebotes y 6.2 asistencias por partido.

En contraste, Joel Embiid es el principal referente de los Sixers, con un promedio de 29.9 puntos por partido, además de 11.5 rebotes; Ben Simmons lidera la marca de asistencias, promediando 7.6 hasta el momento.

